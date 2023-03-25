В «Барселоне» впечатлены профессионализмом Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле продолжает восстановление после травмы.

Француз не появляется на поле с январского матча против «Жироны». Точные сроки возвращения пока не выявлены, однако 25-летний футболист делает всё возможное для скорейшего выздоровления – например, он на добровольной основе проводит специальные тренировки, направленные на улучшение физических кондиций, докладывает AS. В клубе впечатлены профессионализмом игрока, некогда испытывавшего большие проблемы с дисциплиной.

В активе Усмана Дембеле восемь забитых мячей и семь ассистов в 28 поединках за «Барселону» в текущем сезоне.