Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» впечатлены профессионализмом Дембеле

25 Марта 2023 • 21:56 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле продолжает восстановление после травмы.

Француз не появляется на поле с январского матча против «Жироны». Точные сроки возвращения пока не выявлены, однако 25-летний футболист делает всё возможное для скорейшего выздоровления – например, он на добровольной основе проводит специальные тренировки, направленные на улучшение физических кондиций, докладывает AS. В клубе впечатлены профессионализмом игрока, некогда испытывавшего большие проблемы с дисциплиной.

В активе Усмана Дембеле восемь забитых мячей и семь ассистов в 28 поединках за «Барселону» в текущем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
23:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обыграла «Реал» в женском «эль класико»
22:52 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, почему «Реал» продал Роналдо в «Милан»
21:56 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» впечатлены профессионализмом Дембеле
21:02 · Италия. Серия А
Стало известно, почему у «Милана» и «Ювентуса» почти нет шансов подписать Морату
18:18 · Испания. Ла Лига
​Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале» 1
17:47 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме Кристенсена
16:28 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Анчелотти в сборной Бразилии? Мы должны уважать Карло и «Реал»
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не станет выкупать Теллеса у «Манчестер Юнайтед»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может вернуться в Ла Лигу, но не в «Барселону»
15:41 · Испания. Ла Лига
​Капелло: «Анчелотти – лучший из всех»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг согласен на минимальную зарплату в «Барселоне» 1
15:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» летом может избавиться от Хименеса и Савича
14:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заверила Араухо и Гави, что их новые контракты летом будут зарегистрированы
14:04 · Италия. Серия А
Скауты «Барселоны» будут просматривать Амрабата и Роке в матче Марокко – Бразилия
13:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти верит, что «Реал» снова может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне 1
Все новости
Рекомендуем