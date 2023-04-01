Левандовски справился со «сушняком» - забил спустя 542 минуты молчания

Каталонская «Барселона» проводит матч двадцать седьмого тура испанского чемпионата, она сражается в выездном матче со скромным аутсайдером «Эльче». Счет в этой игре был открыт к середине первого тайма - это польский суперфорвард Роберт Левандовски удачно, хотя и с определенной долей фарта, внес мяч в ворота после розыгрыша стандартного положения.

Как оказалось, Роберт прервал затянувшуюся серию без голов - он не мог забить на протяжении 542 минут, что для игрока такого класса, безусловно, долговато.

Следить за событиями проходящей игры можно в формате прямой онлайн-трансляции.