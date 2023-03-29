Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает трансфер полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Напомним, ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес определил 24-летнего хавбека в качестве приоритетного варианта на замену Серхио Бускетсу, который в конце сезона может стать свободным агентом.

По информации от Mundo Deportivo, «Барселона» попросила Субименди подождать с решением по поводу будущего. Каталонский клуб пока сомневается, что может позволить себе трансфер из-за финансовой ситуации. Напомним, «Реал Сосьедад» ранее требовал за игрока свыше 60 миллионов евро.