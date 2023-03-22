Альба: «Понимаю, что играть мне осталось недолго»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба понимает, что его игровая карьера постепенно подходит к концу. Напомним, в конце следующего сезона у 34-летнего фуллбека истекает контракт с «сине-гранатовыми».

«Я чувствую себя хорошо, но понимаю, что играть мне осталось недолго. Это очевидно, если учитывать требования «Барселоны» и мой возраст. Тем не менее, я всё ещё готов бороться в оставшиеся годы. Посмотрим, что произойдёт, когда у меня закончится контракт с «Барселоной», – заявил Альба в интервью Cuatro.

В этом сезоне Жорди отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. «Барселона» может попробовать продать игрока уже следующим летом.