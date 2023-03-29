Фати разочарован тем, что отец дал интервью без его ведома

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати остался разочарован интервью своего отца изданию Tiempo de Juego. Напомним, Бори Фати раскритиковал руководство «Барселоны» за то, что его сына ограничивают в игровой практике. Интервью проходило дома у Ансу, но сам игрок спал в момент беседы своего отца с журналистами и ничего не подозревал.

По информации от Relevo, Фати младший сильно удивился, когда увидел интервью отца. Вероятно, Ансу в ближайшее время планирует сделать публичное заявление с извинениями.

Напомним, Фати не хочет покидать «Барселону», несмотря на отсутствие игровой практики. К игроку обращались некоторые топ-клубы, но он не стал даже выслушивать предложения.