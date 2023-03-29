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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати разочарован тем, что отец дал интервью без его ведома

29 Марта 2023 • 14:29 Комментировать
Эльче
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Барселона
01.04 22:00

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати остался разочарован интервью своего отца изданию Tiempo de Juego. Напомним, Бори Фати раскритиковал руководство «Барселоны» за то, что его сына ограничивают в игровой практике. Интервью проходило дома у Ансу, но сам игрок спал в момент беседы своего отца с журналистами и ничего не подозревал.

По информации от Relevo, Фати младший сильно удивился, когда увидел интервью отца. Вероятно, Ансу в ближайшее время планирует сделать публичное заявление с извинениями.

Напомним, Фати не хочет покидать «Барселону», несмотря на отсутствие игровой практики. К игроку обращались некоторые топ-клубы, но он не стал даже выслушивать предложения.

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Барселона Ансу Фати
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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