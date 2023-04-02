Тер Штеген провёл свой 150-й сухой матч за «Барселону»

В то время как Роберт Левандовски справился со «сушняком» и забил два гола в ворота «Эльче» в двадцать седьмом туре испанского чемпионата, его коллега по команде Марк-Андре тер Штеген заработал «сухарь» - провел свой 150-й матч без пропущенных мячей за «Барселону».

При этом становится очевидным, что Марк-Андре, дебютировавший за команду в 2014 году, становится более опытным голкипером - за первые два сезона он выдал лишь восемнадцать сухих матчей, правда, тогда он делил место в воротах с Клаудио Браво.

В этом году тер Штеген в общей сложности сыграл уже в 38 матчах, и 22 из них для него закончились всухую.