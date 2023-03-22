Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс достиг договорённости с клубом по новому контракту.

Действующее соглашение, напомним, подходит к концу после завершения текущего сезона. 34-летний хавбек имеет различные варианты продолжения карьеры, включая переезд в США и Саудовскую Аравию, однако, как информирует журналист Хави Мигель, всё же согласился продлить контракт с «Барселоной». Стороны договорились об условиях обновлённого договора.

Серхио Бускетс защищает цвета первой команды «сине-гранатовых» с 2008 года. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах, отметившись тремя результативными передачами.