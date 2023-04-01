Лионель Месси получит привычный для себя десятый номер в случае возвращения в «Барселону».

Шансы «ПСЖ» на сохранение звёздного нападающего, если верить многочисленным ресурсам, уменьшаются с каждым днём. «Барселона» уже начала работу над подписанием аргентинца, чей контракт с парижанами истечёт в июне. Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, Месси вновь получит десятый номер, если вернётся на «Камп Ноу» грядущим летом. В «Барселоне» ждут, что футболки с «десяткой» принесут огромную прибыль.

В настоящий момент «десятым» в «Барселоне» является Ансу Фати, в то время как Месси носит в «ПСЖ» 30-й номер.