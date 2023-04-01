Дест не хочет переходить в «Унион» Берлин

Защитник «Милана» Серджино Дест не намерен переходить в «Унион» Берлин. По информации от испанского издания Relevo, американца не привлекает вариант с продолжением карьеры в немецкой Бундеслиге.

Напомним, за «Милан» Серджино в нынешнем сезоне выступает на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит каталонской «Барселоне», которая всеми силами пытается избавиться от защитника на постоянной основе.

Дест присоединился к «Барселоне» летом 2020 года, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне Дест провёл всего 8 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним голевым действием.