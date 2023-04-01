Экс-тренер «Локомотива» может получить работу в Бундеслиге

В ближайшее время главный тренер может смениться в «Штутгарте». Как сообщает Bild, Бруно Лаббадия близок к отставке спустя всего четыре месяца после назначения. По данным источника, принять «швабов» может Маркус Гисдоль. Этого специалиста помнят в России по работе с «Локомотивом».

Гисдоль работал с «железнодорожниками» с октября 2021 года до конца зимы 2022 года. Под руководством этого специалиста «Локо» провёл 12 матчей, в которых команда одержала три победы при трёх ничьих и шести поражениях.

«Штутгарт» на текущий момент занимает 18-е, последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.