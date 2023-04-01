«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»

В 26-м туре Бундеслиги «Унион» играл против «Штутгарта», упавшего на дно таблицы. Гости чаще контролировали мяч, но пропускали момент за моментом. При этом их гол на 34-й минуте был отменен, Хуан Переа сыграл рукой перед результативным ударом. С начала второго тайма пошли голы. Шеральдо Бекер шикарно пробил с лета и вывел берлинцев вперед. Кевин Бехренс добавил мяч в сетку после спасения голкипера, офсайда не было, и гол засчитан. В следующей атаке автогол, и швабы уже терпят разгром - 0:3.

«Унион» сохраняет третье место.