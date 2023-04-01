«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»

В 26-м туре Бундеслиги «Унион» играл против «Штутгарта», упавшего на дно таблицы. Гости чаще контролировали мяч, но пропускали момент за моментом. При этом их гол на 34-й минуте был отменен, Хуан Переа сыграл рукой перед результативным ударом. С начала второго тайма пошли голы. Шеральдо Бекер шикарно пробил с лета и вывел берлинцев вперед. Кевин Бехренс добавил мяч в сетку после спасения голкипера, офсайда не было, и гол засчитан. В следующей атаке автогол, и швабы уже терпят разгром - 0:3.
«Унион» сохраняет третье место.
Протокол игры
|(1:0) Бекер Шеральдо51'
|(2:0) Бехренс Кевин67'
|(3:0) Харагути Генки68'
Грилль Леннарт•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу• 28'Триммель Кристофер•Лайдуни Аисса60' (Торсби Мортен (60') •Хедира Рани•Хаберер Яник90' (Пантович Милош (90') •Руссийон Жером77' (Гисельман Нико (77') •Бекер Шеральдо77' (Левелинг Джейми (77') •Бехренс Кевин77' (Сибачо Жордан (77')
Запасные: Еккель Пауль•Михель Свен•Буск Якоб•Юранович Йосип
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар63' (Фюрих Крис (63') •Мавропанос Константинос•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Харагути Генки 23'79' (Нартей Николас (79') •Эндо Ватару•Мийо Энцо•Вагноман Жоша•Переа Хуан63' (Кулибали Танги (63') •Томаш Тьягу63' (Гирасси Серу (63')
01 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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