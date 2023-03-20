Френки де Йонг: «Я добился большого прогресса начиная с лета»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил свой прогресс в нынешнем сезоне. Напомним, перед стартом кампании нидерландец мог покинуть «сине-гранатовых» и перебраться в Английскую премьер-лигу, но игрок отказался это делать.

«Я добился большого прогресса начиная с лета. Я играю практически в каждом матче. Это делает меня полностью довольным», – сказал де Йонг в интервью после победы «Барселоны» над «Реалом».

В услугах де Йонга всё ещё заинтересован лондонский «Челси», но хавбек не намерен в ближайшее время менять клубную прописку. Френки счастлив в «Барселоне» и имеет прекрасные отношения с главным тренером Хави Эрнандесом.