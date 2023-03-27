«Барселона» не намерена тратить много денег на трансфер правого защитника

Каталонская «Барселона» сняла со списка приоритетов трансфер нового правого защитника. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не намерены платить большие деньги ради перехода нового фуллбека.

Напомним, в конце сезона истекает контракт у правого защитника Эктора Бельерина, который вернувшись в команду на правах свободного агента, не смог убедить главного тренера Хави Эрнандеса оставить его на «Камп Ноу». «Барселона» может купить нового игрока на правый фланг обороны, но это наверняка будет бюджетный вариант.

Ранее «Барселону» связывали с потенциальным переходом Хуана Фойта, который в данный момент выступает за «Вильярреал».