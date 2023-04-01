«Барселона» объявила стартовый состав на игру с «Эльче» - Фати поставили с первой минуты

Каталонская «Барселона» готовится к матчу двадцать седьмого тура испанского чемпионата, ей предстоит сразиться в выездном матче со скромным аутсайдером «Эльче». Наставник гранда, Хави Эрнандес, уже выбрал игроков стартового состава.

Любопытно, что Ансу Фати сыграет в этом матче с первых минут - Хави отреагировал на ропот со стороны отца игрока, который намекнул на то, что Ансу получает мало игрового времени и может покинуть клуб.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Левандовски, Фати, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Серхи Роберто, Кунде, Гарсия, Гави.

Следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции.