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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила стартовый состав на игру с «Эльче» - Фати поставили с первой минуты

01 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.50 X 5.20 2 1.33
Через 0 ч. 27 мин.

Каталонская «Барселона» готовится к матчу двадцать седьмого тура испанского чемпионата, ей предстоит сразиться в выездном матче со скромным аутсайдером «Эльче». Наставник гранда, Хави Эрнандес, уже выбрал игроков стартового состава.

Любопытно, что Ансу Фати сыграет в этом матче с первых минут - Хави отреагировал на ропот со стороны отца игрока, который намекнул на то, что Ансу получает мало игрового времени и может покинуть клуб.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Левандовски, Фати, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Серхи Роберто, Кунде, Гарсия, Гави.

Следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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