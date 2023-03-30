«Барселона» сделает всё возможное для подписания бразильского вундеркинда Роке

«Барселона» намерена оформить трансфер нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

«Арсенал» и «Челси» также участвуют в борьбе за 18-летнего игрока, однако сам бразилец, как сообщалось ранее, склоняется к переезду в Каталонию. По информации журналиста Хоакима Пьеры, желание Роке взаимно: «Барселона» намерена сделать всё возможное для подписания форварда. Руководство «сине-гранатовых» надеется закрыть сделку предстоящим летом, даже если с переходом придётся подождать до следующего года.

25 марта Витор Роке дебютировал за главную сборную Бразилии, а в составе молодёжной команды забил шесть голов в 11 поединках. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.