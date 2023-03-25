Самым подорожавшим игроком Ла Лиги стал молодой хавбек «Сельты»

Хавбек испанской «Сельты» Габри Вейга признан самым подорожавшим игроком чемпионата Испании по свежему рейтингу от авторитетного портала Transfermarkt.

Так, новая рыночная стоимость молодого игрока составляет 30 млн евро. Его подорожание в обновлённом рейтинге достигло 20 млн евро.

На втором месте идёт 19-летний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде, он теперь стоит также как и Вейга – 30 млн евро, однако подорожал по сравнению с прошлыми данными он на 15 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что «Сельта» отпустит свою молодую звезду в другой клуб только за сумму отступных, которая указана в его соглашении.

В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста девять голов и три ассиста в чемпионате Испании.