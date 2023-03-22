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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какую сумму предложит «Барселона» за Карраско

22 Марта 2023 • 00:44 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско остаётся на радаре «Барселоны».

Контракт 29-летнего футболиста с «матрасниками» истекает после завершения сезона 2023/24, что позволит другим клубам претендовать на его приобретение по сниженной цене уже в грядущее трансферное окно. По данным журналиста Тони Хуанмарти, «Барселона» по-прежнему претендует на Карраско, однако оформить переход будет трудно – перед этим каталонцам потребуется расстаться как минимум с одним игроком. Руководство «сине-гранатовых» готово предложить за бельгийца не более 10 млн евро, а в случае отказа «Атлетико» сосредоточится на других вариантах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Янника Карраско в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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