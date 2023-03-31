Хави призывает игроков «Барселоны» дружелюбно встретить Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес постепенно готовится к возвращению в состав Лионеля Месси, с которым ранее выступал за «сине-гранатовых» в качестве игрока. Напомним, аргентинец в конце сезона может стать свободным агентом и вернуться в «Барселону» из «ПСЖ».

По информации от Mundo Deportivo, Хави уже обсудил со своими подопечными потенциальное возвращение Месси. Тренер призывает игроков быть более дружелюбными к аргентинцу. Некоторые футболисты «Барселоны» расстались с Лионелем не в лучших отношениях. В этот список входит голкипер Марк-Андре Тер-Штеген.

Источник сообщает, что Хави хочет поддерживать в раздевалке «Барселоны» «семейную атмосферу».