Хави призывает игроков «Барселоны» дружелюбно встретить Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес постепенно готовится к возвращению в состав Лионеля Месси, с которым ранее выступал за «сине-гранатовых» в качестве игрока. Напомним, аргентинец в конце сезона может стать свободным агентом и вернуться в «Барселону» из «ПСЖ».
По информации от Mundo Deportivo, Хави уже обсудил со своими подопечными потенциальное возвращение Месси. Тренер призывает игроков быть более дружелюбными к аргентинцу. Некоторые футболисты «Барселоны» расстались с Лионелем не в лучших отношениях. В этот список входит голкипер Марк-Андре Тер-Штеген.
Источник сообщает, что Хави хочет поддерживать в раздевалке «Барселоны» «семейную атмосферу».
Но поразмыслив, понимаю, что Месси может дать уверенность команде и чувство превосходства. Когда рядом с тобой играет такой матёрый волк и сам как будто становишься таким же матёрым.
По идее Лёва должен был взять на себя эту функцию, но не потянул.
Посмотри на сборную Аргов, по сути средняя команда. Убери Месси и ты не вспомнишь на вскидку 90% команды. А чемпион мира как никак)
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