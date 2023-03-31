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Хави призывает игроков «Барселоны» дружелюбно встретить Месси

31 Марта 2023 • 09:47 Комментировать (2)
Эльче
...
Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес постепенно готовится к возвращению в состав Лионеля Месси, с которым ранее выступал за «сине-гранатовых» в качестве игрока. Напомним, аргентинец в конце сезона может стать свободным агентом и вернуться в «Барселону» из «ПСЖ».

По информации от Mundo Deportivo, Хави уже обсудил со своими подопечными потенциальное возвращение Месси. Тренер призывает игроков быть более дружелюбными к аргентинцу. Некоторые футболисты «Барселоны» расстались с Лионелем не в лучших отношениях. В этот список входит голкипер Марк-Андре Тер-Штеген.

Источник сообщает, что Хави хочет поддерживать в раздевалке «Барселоны» «семейную атмосферу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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9Bodяk9
31 Марта 2023 в 09:52
Зачем он Барсе? ХЗ...
San13
31 Марта 2023 в 10:06
Я тоже не сторонник таких возвращений, да еще и в таком возрасте.
Но поразмыслив, понимаю, что Месси может дать уверенность команде и чувство превосходства. Когда рядом с тобой играет такой матёрый волк и сам как будто становишься таким же матёрым.
По идее Лёва должен был взять на себя эту функцию, но не потянул.
Посмотри на сборную Аргов, по сути средняя команда. Убери Месси и ты не вспомнишь на вскидку 90% команды. А чемпион мира как никак)
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