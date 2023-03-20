Хави: «Асенсио забил из чистого офсайда, я удивлён словами Анчелотти»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не согласен с тем, что арбитр несправедливо не засчитал гол Марко Асенсио во вчерашнем матче с «Реалом». Напомним, испанский хавбек вывел «сливочных» вперёд, но затем арбитры ВАР вмешались в ситуацию и нашли офсайд в момент последней передачи.

«Асенсио забил из чистого офсайда, я удивлён словами Анчелотти. Тут ни о чём другом не может идти и речи», – сказал Хави на пресс-конференции после матча.

«Барселона» после незасчитанного гола Асенсио смогла забить сама усилиями Франка Кесси на последних минутах. «Сине-гранатовые» увеличили отрыв от второго места в чемпионате до 12 очков.