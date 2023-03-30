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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Я часто просил Гави играть менее агрессивно»

30 Марта 2023 • 23:50 Комментировать
Эльче
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Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился мыслями об игре полузащитника Гави.

18-летний испанец считается одной из главных восходящих звёзд мирового футбола, однако часто подвергается критике за чрезмерно жёсткую манеру игры.

«Я неоднократно просил Гави действовать осторожнее во время матчей – не всегда следует идти в жёсткие стыки. Кроме того, некоторые оппоненты могут воспользоваться этим, чтобы вынудить арбитра показать ему жёлтую карточку.

Является ли манера игры Гави большой проблемой? Я так не думаю. С опытом всё изменится. Иногда следует быть спокойнее, но с годами он научится контролировать себя», – цитирует Barca Universal тренера сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Гави
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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