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Чемпионат Испании. Ла Лига

Юсте: «Убеждён, что УЕФА не станет исключать «Барселону» из Лиги чемпионов»

31 Марта 2023 • 14:02 Комментировать
Эльче
...
Барселона
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01.04 22:00

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте уверен в том, что УЕФА не станет исключать каталонскую команду из следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, такая мера ранее рассматривалась в качестве санкций за обвинения по делу Негрейры.

«Я абсолютно убеждён, что УЕФА не станет исключать «Барселону» из Лиги чемпионов. Президент Лапорта в этом месяце собирается дать объяснения по поводу дела Негрейры», – сказал Юсте на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» сейчас лидирует в чемпионате Испании с отрывом в 12 очков от второго места. В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов каталонцы вылетали на стадии группового этапа.

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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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