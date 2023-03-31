Юсте: «Убеждён, что УЕФА не станет исключать «Барселону» из Лиги чемпионов»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте уверен в том, что УЕФА не станет исключать каталонскую команду из следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, такая мера ранее рассматривалась в качестве санкций за обвинения по делу Негрейры.

«Я абсолютно убеждён, что УЕФА не станет исключать «Барселону» из Лиги чемпионов. Президент Лапорта в этом месяце собирается дать объяснения по поводу дела Негрейры», – сказал Юсте на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» сейчас лидирует в чемпионате Испании с отрывом в 12 очков от второго места. В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов каталонцы вылетали на стадии группового этапа.