Араухо попадёт в состав «Барселоны» на матч с «Эльче»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо тренировался с командой сегодня утром. По информации от издания Cadena SER, тренерский штаб каталонцев готов включить уругвайца в расширенный состав на завтрашний матч с «Эльче», который состоится в рамках чемпионата Испании.

Напомним, Араухо получил свою травму до международной паузы, из-за чего не смог помочь сборной Уругвая в последних матчах. Тем не менее, повреждение футболиста оказалось несерьёзным, так как его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.

В матче с «Эльче» Араухо может не появиться на поле, так как тренерский штаб пока опасается рисковать здоровьем игрока.