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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо попадёт в состав «Барселоны» на матч с «Эльче»

31 Марта 2023 • 12:46 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.50 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо тренировался с командой сегодня утром. По информации от издания Cadena SER, тренерский штаб каталонцев готов включить уругвайца в расширенный состав на завтрашний матч с «Эльче», который состоится в рамках чемпионата Испании.

Напомним, Араухо получил свою травму до международной паузы, из-за чего не смог помочь сборной Уругвая в последних матчах. Тем не менее, повреждение футболиста оказалось несерьёзным, так как его возвращение в строй ожидается в ближайшее время.

В матче с «Эльче» Араухо может не появиться на поле, так как тренерский штаб пока опасается рисковать здоровьем игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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