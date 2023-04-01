Лапорта – о деле Негрейры: «Кто-то хочет разрушить репутацию и честь «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался про обвинения по делу Негрейры. Напомним, «сине-гранатовых» судят по подозрению дачи взятки вице-президенту технического судейского комитета. Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от руководства «Барселоны» почти полтора миллиона евро с 2016 по 2018 год.

«У них нет никаких доказательств. Кто-то хочет разрушить репутацию и честь «Барселоны», но я не позволю этого сделать. Мы будем защищать нашу команду до самого конца», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее ходили слухи, что «Барселону» могут исключить из следующего розыгрыша Лиги чемпионов из-за обвинений по делу Негрейры.