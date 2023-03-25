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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг рассчитывает вернуться в строй к полуфиналу Кубка Испании с «Реалом»

25 Марта 2023 • 11:37 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» рассчитывает вернуться в строй к ответному полуфиналу Кубка Испании против мадридского «Реала», который состоится на «Камп Ноу». Об этом сообщает испанское издание AS.

Напомним, Френки получил травму в расположении сборной Нидерландов. Повреждение наверняка оставило футболиста вне игры на ближайший тур чемпионата Испании против «Эльче».

Де Йонг является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник отметился двумя голами и результативной передачей в чемпионате Испании.

Первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Реалом» «Барселона» выиграла на выезде 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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