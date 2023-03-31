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Александр Мостовой - о карьере Месси: «Видимо, просто в «ПСЖ» платят так, что «Барселона» не может и половину позволить себе платить» эксклюзив

31 Марта 2023 • 11:25 Комментировать
Эльче
...
Барселона
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01.04 22:00

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси хочет продлить контракт с «ПСЖ».

«Ситуация вообще непонятная. Когда начали только возникать идеи, когда начали писать, что Месси уйдет из «Барселоны», никто не верил. Это был шок для всего футбольного мира. Потом было понятно, что там стоит финансовый вопрос. А готовы платить «ПСЖ» и «Сити», других таких команд нет.

И сейчас все ждут, когда он вернётся. Самое интересное, что в последнее время писали много, что он хочет вернуться в «Барселону». А тут вот появляется новость, что планирует остаться. Я его не вижу в другой команде, кроме «Барселоны». Видимо, опять финансовый вопрос. Хотя я не знаю, какие там деньги... Месси уже заработал на десять жизней вперёд. К тому же в «Барсе» сейчас тренер его друг Хави. В Париже постоянно кто-то чудит, и на этом они обжигаются. Вроде команда звёздная, а когда смотришь игру с «Баварией», то все по-другому. Лучшим игроком становится немолодой защитник Рамос. Если у «ПСЖ» все так и останется, то эти проблемы у клуба будут. Видимо, просто тут платят так, что «Барселона» не может и половину позволить себе платить. Месси сейчас думает: «Поиграю тут ещё годик, а потом поеду уже в гости к Роналду», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Александр Мостовой
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