«Барселона» хочет продлить контракт с Тенасом

Каталонская «Барселона» хочет сохранить в команде запасного голкипера Арнау Тенаса. По информации от издания Mundo Deportivo, контракт вратаря хоть и заканчивается в конце нынешнего сезона, руководство «сине-гранатовых» намерено воспользоваться опцией автоматического продления ещё на два года.

21-летний Тенас до сих пор не дебютировал за основную команду «Барселоны» в чемпионате Испании, но несмотря на то, что футболист не является игроком старта, он пользуется большим авторитетом в раздевалке.

Напомним, после матча с «Реалом» на «Камп Ноу», Тенас начал конфликтовать с защитником «сливочных» Дани Карвахалем. Игроков ели смогли разнять партнёры.