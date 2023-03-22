Тебас: «Барселоне» придётся придумать, как зарегистрировать Гави»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с регистрацией полузащитника «Барселоны» Гави.

Напомним, что суд отклонил регистрацию контракта юного футболиста. Позднее «Барселона» подала апелляцию, которая была отклонена.

«Гави не зарегистрирован на следующий сезон, но я не думаю, что он уйдёт из «Барселоны», – высказывается глава Ла Лиги, цитируемый испанскими СМИ. – Клубу придётся придумать, как зарегистрировать его в соответствии с правилами. Мы не будем менять законы ни ради «Барселоны», ни ради любого другого клуба», – заявил Тебас.

В текущем сезоне Гави отыграл за «Барселону» 37 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.