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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Барселоне» придётся придумать, как зарегистрировать Гави»

22 Марта 2023 • 02:18 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с регистрацией полузащитника «Барселоны» Гави.

Напомним, что суд отклонил регистрацию контракта юного футболиста. Позднее «Барселона» подала апелляцию, которая была отклонена.

«Гави не зарегистрирован на следующий сезон, но я не думаю, что он уйдёт из «Барселоны», – высказывается глава Ла Лиги, цитируемый испанскими СМИ. – Клубу придётся придумать, как зарегистрировать его в соответствии с правилами. Мы не будем менять законы ни ради «Барселоны», ни ради любого другого клуба», – заявил Тебас.

В текущем сезоне Гави отыграл за «Барселону» 37 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас Гави
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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