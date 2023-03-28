«Бетис» ведёт продвинутые переговоры с Бельерином по трансферу на правах свободного агента

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин очень близок к возвращению в «Бетис», где выступал в прошлом сезоне на правах аренды из лондонского «Арсенала». По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут продвинутые переговоры по трансферу в конце сезона на правах свободного агента.

Напомним, Бельерин прошлым летом хотел перейти в «Бетис» на постоянной основе, но испанский клуб не смог договориться с лондонским «Арсеналом». В конце концов, игрока отпустили свободным агентом, благодаря чему Эктор подписал контракт с «Барселоной». В команде Хави Эрнандеса испанец не получает игрового времени и не входит в планы руководства.