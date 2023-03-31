«Барселона» отказалась от идеи подписания нового правого защитника

«Барселона» не планирует усиливать правый край обороны в летнее трансферное окно.

Ранее именно данная позиция называлась одним из слабых мест, нуждающихся в укреплении после завершения сезона, однако финансовое положение каталонского гранда вынудило руководство пересмотреть планы. По информации журналиста Луиса Рохо, «Барселона» больше не намеревается подписывать нового правого защитника из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб, вероятно, сосредоточится на других сделках.

В текущем сезоне место на правом краю обороны «сине-гранатовых» чаще всех занимают Серхи Роберто и Жюль Кунде.