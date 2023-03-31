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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» отказалась от идеи подписания нового правого защитника

31 Марта 2023 • 02:18 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

«Барселона» не планирует усиливать правый край обороны в летнее трансферное окно.

Ранее именно данная позиция называлась одним из слабых мест, нуждающихся в укреплении после завершения сезона, однако финансовое положение каталонского гранда вынудило руководство пересмотреть планы. По информации журналиста Луиса Рохо, «Барселона» больше не намеревается подписывать нового правого защитника из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб, вероятно, сосредоточится на других сделках.

В текущем сезоне место на правом краю обороны «сине-гранатовых» чаще всех занимают Серхи Роберто и Жюль Кунде.

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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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