Гави точно не покинет «Барселону» летом

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави точно не покинет свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, сейчас нет никаких шансов на то, что хавбек уйдёт в конце сезона.

Ранее сообщалось, что за ситуацией с Гави следят многие европейские топ-клубы. Напомним, Ла Лига не зарегистрировала новый контракт испанца, но несмотря на это, полузащитник уже начал получать более высокую зарплату.

Сам Гави хочет остаться в «Барселоне», несмотря на слухи о возможном уходе. Действующий обладатель премии Golden Boy в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в Ла Лиге.