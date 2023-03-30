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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави точно не покинет «Барселону» летом

30 Марта 2023 • 12:53 Комментировать
Эльче
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Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави точно не покинет свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, сейчас нет никаких шансов на то, что хавбек уйдёт в конце сезона.

Ранее сообщалось, что за ситуацией с Гави следят многие европейские топ-клубы. Напомним, Ла Лига не зарегистрировала новый контракт испанца, но несмотря на это, полузащитник уже начал получать более высокую зарплату.

Сам Гави хочет остаться в «Барселоне», несмотря на слухи о возможном уходе. Действующий обладатель премии Golden Boy в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативными передачами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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