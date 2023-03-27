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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вероятность возвращения Месси в «Барселону» продолжает расти слухи

27 Марта 2023 • 20:35 Комментировать (1)
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» после завершения текущего сезона.

Аргентинец пока не договорился с парижским клубом о новом контракте, и «Барселона» уже давно называется одним из главных претендентов на 35-летнего форварда, однако финансовые трудности делали сценарий возвращения легенды «сине-гранатовых» крайне маловероятным. Согласно Catalunya Radio, шансов на возвращение Месси становится всё больше. На сегодняшний день возможность скорого воссоединения игрока с каталонским клубом кажется вполне реальным.

Действующее соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Марта 2023 в 20:49
ай.. гном вазвращайся.. тибя усе туц ждуть.. похлядим на ачеритной фарс с вадевилем и на колпак с бубенчиком.. А-ха-ха-ха! )))
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