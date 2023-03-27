Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» после завершения текущего сезона.

Аргентинец пока не договорился с парижским клубом о новом контракте, и «Барселона» уже давно называется одним из главных претендентов на 35-летнего форварда, однако финансовые трудности делали сценарий возвращения легенды «сине-гранатовых» крайне маловероятным. Согласно Catalunya Radio, шансов на возвращение Месси становится всё больше. На сегодняшний день возможность скорого воссоединения игрока с каталонским клубом кажется вполне реальным.

Действующее соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне.