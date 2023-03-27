«Барселона» боится, что за Кристенсена летом будут предлагать большие деньги

Каталонская «Барселона» боится потерять своего центрального защитника Андреаса Кристенсена ближайшим летом. По информации от издания Sport, существует вероятность, что за датчанина будут предлагать большие деньги.

Напомним, Кристенсен присоединился к «Барселоне» прошлым летом на правах свободного агента из лондонского «Челси». Андреас со временем стал основным в команде Хави Эрнандеса и сумел впечатлить своей игрой как тренерский штаб, так и болельщиков клуба.

Кристенсен ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Челси», а также в немецкой Бундеслиге за мёнхенгладбахскую «Боруссию».