Ферран Торрес не хочет покидать «Барселону» летом

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес не хочет покидать свою команду в конце сезона. По информации от издания Sport, испанец твёрдо намерен остаться в на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что «Барселоне» недовольна выступлениями Феррана в нынешнем сезоне. Клуб раздумывает над продажей футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить сумму компенсации, которая поможет справиться с финансовыми проблемами.

Напомним, Торрес перебрался в «Барселону» лишь в январе 2022 года, перейдя за 55 миллионов евро из «Манчестер Сити». Ферран в этом сезоне отметился лишь двумя голами в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.