Хави Эрнандес: «Я очень доволен»

Каталонская «Барселона» переиграла с крупным счетом «Эльче» в матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата, забив аутсайдеру четыре мяча - это было повторением самой крупной победы «Барселоны» в текущем сезоне. Наставник команды Хави Эрнандес прокомментировал итоги игры.

-Мы показали сегодня, что мы не просто команда, мы - семья. Игроки попробовали себя на новых позиция, игроки, которые не всегда выходят на поле, они забили голы. Я очень доволен, - цитирует слова Хави пресс-служба клуба.

В следующем туре «Барселона» примет в домашнем матче «Жирону».