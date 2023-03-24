Депай: «Тренировочная программа «Атлетико» подходит мне больше, чем занятия в «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай сравнил тренировочный процесс в стане «матрасников» и в каталонской «Барселоне», откуда нидерландец ушёл в январе.

«Мне нужны определённого вида тренировки, чтобы всегда находиться в правильном тонусе. Тренировочная программа «Атлетико» подходит мне больше, чем занятия в «Барселоне», – цитирует Депая издание Ad.nl.

После перехода в мадридский «Атлетико» Депай отметился тремя голами в семи матчах чемпионата Испании. За «Барселону» футболист выступал полтора года, присоединившись к команде свободным агентом перед стартом прошлого сезона.