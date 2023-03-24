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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай: «Тренировочная программа «Атлетико» подходит мне больше, чем занятия в «Барселоне»

24 Марта 2023 • 13:40 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай сравнил тренировочный процесс в стане «матрасников» и в каталонской «Барселоне», откуда нидерландец ушёл в январе.

«Мне нужны определённого вида тренировки, чтобы всегда находиться в правильном тонусе. Тренировочная программа «Атлетико» подходит мне больше, чем занятия в «Барселоне», – цитирует Депая издание Ad.nl.

После перехода в мадридский «Атлетико» Депай отметился тремя голами в семи матчах чемпионата Испании. За «Барселону» футболист выступал полтора года, присоединившись к команде свободным агентом перед стартом прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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