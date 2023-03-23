Хулиан Араухо: «Стараюсь учиться у Альбы»

Правый защитник «Барселоны» Хулиан Араухо перенимает опыт у Жорди Альбы.

21-летний мексиканец пополнил ряды «сине-гранатовых» в феврале, перебравшись из «Лос-Анджелес Гэлакси». До конца сезона новичок будет выступать за «Барселону Атлетик» – вторую команду каталонского гранда.

«Тренировки здесь – это просто нечто, совсем другой мир. Нужно всегда быть начеку, когда защищаешься. Темп невероятно высок.

Альба провёл потрясающую карьеру, он тоже крайний защитник, и я равнялся на него ещё в детстве. Сейчас я стараюсь учиться у него, задаю вопросы. Пробую применять усвоенное на тренировках и в матчах», – заявил Хулиан Араухо, слова которого приводят испанские СМИ.