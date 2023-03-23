Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хулиан Араухо: «Стараюсь учиться у Альбы»

23 Марта 2023 • 00:43 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Правый защитник «Барселоны» Хулиан Араухо перенимает опыт у Жорди Альбы.

21-летний мексиканец пополнил ряды «сине-гранатовых» в феврале, перебравшись из «Лос-Анджелес Гэлакси». До конца сезона новичок будет выступать за «Барселону Атлетик» – вторую команду каталонского гранда.

«Тренировки здесь – это просто нечто, совсем другой мир. Нужно всегда быть начеку, когда защищаешься. Темп невероятно высок.

Альба провёл потрясающую карьеру, он тоже крайний защитник, и я равнялся на него ещё в детстве. Сейчас я стараюсь учиться у него, задаю вопросы. Пробую применять усвоенное на тренировках и в матчах», – заявил Хулиан Араухо, слова которого приводят испанские СМИ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Хулиан Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
01:45 · Испания. Ла Лига
Начо – об истекающем контракте с «Реалом»: «Уверен, мне не будет так комфортно в другом клубе»
01:12 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» разочарованы травматичностью Педри – клуб готов подписать нового полузащитника
01:05 · Испания. Ла Лига
«Барселону» могут исключить из следующей Лиги чемпионов, сообщает источник
00:43 · Испания. Ла Лига
Хулиан Араухо: «Стараюсь учиться у Альбы»
00:19 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Интера» и «Атлетико» Врсалько уходит из футбола в 31 год
22 Марта
23:57 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставит на продажу одного из защитников в случае прихода Иньиго Мартинеса
22:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» расстанется с двумя игроками атаки, чтобы разгрузить зарплатную ведомость слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо: «Переход Иньиго Мартинеса в «Барселону» согласован на 90%»
21:29 · Испания. Ла Лига
Бускетс согласовал условия контракта с «Барселоной» слухи
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит за Вирца с клубами АПЛ и «Барселоной»
20:22 · Испания. Ла Лига
Депай – о травме де Йонга: «Я раздражён, он очень нужен сборной Нидерландов»
19:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» подала пять исков против журналистов – готовятся новые
19:54 · Испания. Ла Лига
​Отчёт Негрейры: Судья помог «Барселоне» осуществить знаменитый камбэк в битве с «ПСЖ» 5
19:27 · Англия. Премьер-лига
Озил – четвёртый по числу ассистов в топ-5 чемпионатах Европы в 21 веке
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш проинформировал «Атлетико» о нежелании возвращаться
Все новости
Рекомендуем