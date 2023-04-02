Эрик Гарсия: «Выучили урок, полученный от «Альмерии»

Каталонская «Барселона» переиграла с крупным счетом «Эльче» в матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата, гарантировав себе то, что по итогам этого тура ее отрыв от «Реала», как минимум, не сократится. Итоги встречи прокомментировал защитник команды Эрик Гарсия.

- Мы выучили урок от «Альмерии». У них новый тренер, они не в лучшем положении, мы понимали это, будем честными. Сейчас мы уже думаем о следующей игре, которая состоится в среду, - цитирует слова Гарсии клубный сайт каталонского суперклуба.

В следующем туре «Барселона» примет дома «Жирону» - это будет каталонское дерби.