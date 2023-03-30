Куман: «Месси очень уважал меня»

Экс-наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих взаимоотношениях с Лионелем Месси, которого успел потренировать один сезон.

«Тренировать Месси было невероятно. Он проявлял ко мне большое уважение. Я старался максимально ему помочь, в моём первом сезоне Лионель был просто феноменален и забил 35 голов», – приводит слова Кумана испанское издание Relevo.

Отметим, что Месси покинул «Барселону» по окончанию сезона-2020/21. Лионель не смог продлить контракт с командой из-за её финансовых проблем, вследствие чего был вынужден уйти на правах свободного агента и подписать соглашение с французским «ПСЖ».