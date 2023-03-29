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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Фати: «Я не понимаю, почему Хави не даёт Ансу играть, я очень зол»

29 Марта 2023 • 02:31 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати выразил недовольство игровым временем своего сына в текущем сезоне.

20-летний игрок принял участие в 38 матчах «Барселоны» в текущем сезоне, но в стартовом составе вышел всего 11 раз.

«Я не знаю, почему Хави не даёт играть Ансу. Возможно, у него есть свои причины, но мой сын точно не испытывает к нему отвращения – Хави всегда был его кумиром, у нас дома висели плакаты с ним.

Я очень зол. Хави помог Ансу в тактическом плане, но я не понимаю, почему сейчас он так мало играет. Мы говорим о десятом номере «Барселоны», о местном воспитаннике.

Помните, что было с Винисиусом два года назад? Мой сын может повторить его путь. Нужно лишь доверять ему», – цитируют испанские СМИ Бори Фати.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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