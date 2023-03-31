Лапорта сделает всё возможное для возвращения Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта запланировал работу над возвращением в клуб Лионеля Месси.

Отношения между аргентинцем и главной каталонского клуба испортились в 2021 году, когда игрок был вынужден уйти. Как известно, Месси готов к возвращению в «Барселону», однако Лапорте необходимо наладить с ним связь, чтобы переход состоялся. По информации журналиста Тони Хуанмарти, президент «сине-гранатовых» сделает всё, чтобы устроить возвращение 35-летнего форварда предстоящим летом, если это не поставит под угрозу финансовое благополучие клуба.

Контракт Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен» истекает в июне текущего года.