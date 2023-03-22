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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»

22 Марта 2023 • 09:32 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что ждёт возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

Испанский футболист рассказал, что с трудом пережил отъезд аргентинца в августе 2021 года и до последнего не мог поверить в то, что он подпишет контракт с «ПСЖ».

«Я хотел бы, чтобы он вернулся, но я не знаю, случится ли это. Мы не говорили об этом, потому что у него контракт с «ПСЖ», — приводит слова Альбы Sport.es.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В общей сложности за «сине-гранатовых» футболист провёл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до лета текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Жорди Альба
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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