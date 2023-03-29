Отец Фати – о «Реале»: «Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем»

Бори Фати, отец вингера «Барселоны» Ансу Фати, не стал исключать, что его сын в будущем может оказаться в мадридском «Реале». Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном отъезде Ансу из Каталонии.

«Я бы не стал рассматривать предложение «Реала», потому что Ансу этого не хочет. Но я бы никогда не стал говорить плохо о «Реале», никогда не знаешь, что ждёт тебя в будущем», – сказал Бори Фати в интервью Tiempo de Juego.

Фати в нынешнем сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами в испанской Ла Лиге. Футболист получает мало игрового времени, из-за чего отец подталкивает его к поиску нового клуба.