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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жена Иньиго Мартинеса ищет новый дом в Барселоне

21 Марта 2023 • 16:50 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
01.04 17:15

Супруга защитника «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинеса в данный момент находится в Барселоне, где подыскивает новый дом. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, Мартинеса ранее активно связывали с переходом в «Барселону». У игрока летом истекает контракт с «Атлетиком», что делает трансфер на правах свободного агента вполне вероятным. Правда, Иньиго ещё не договорился об условиях контракта с «сине-гранатовыми».

31-летний Мартинес в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом. Ещё не ислючено, что футболист продлит контракт со своей нынешней командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес
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АТЛЕТИК Б ХЕТАФЕ
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