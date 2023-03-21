Жена Иньиго Мартинеса ищет новый дом в Барселоне

Супруга защитника «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинеса в данный момент находится в Барселоне, где подыскивает новый дом. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в социальных сетях.

Напомним, Мартинеса ранее активно связывали с переходом в «Барселону». У игрока летом истекает контракт с «Атлетиком», что делает трансфер на правах свободного агента вполне вероятным. Правда, Иньиго ещё не договорился об условиях контракта с «сине-гранатовыми».

31-летний Мартинес в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом. Ещё не ислючено, что футболист продлит контракт со своей нынешней командой.