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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заверила Араухо и Гави, что их новые контракты летом будут зарегистрированы

25 Марта 2023 • 14:06 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Каталонская «Барселона» успокоила своих футболистов, которые начали переживать по поводу будущего. Речь идёт о полузащитнике Гави и защитнике Рональде Араухо. Напомним, на днях суд отклонил регистрацию новых контрактов обоих игроков.

По информации от издания Sport, «Барселона» заверила Араухо и Гави, что их новые контракты летом будут точно зарегистрированы. Руководство сделает всё необходимое, чтобы это осуществилось.

Напомним, сумма отступных в новых контрактах Педри и Араухо составляет по одному миллиону евро. Оба игрока являются основными в команде Хави Эрнандеса, которая лидирует в Ла Лиге с перевесом в 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо Гави
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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