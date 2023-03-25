«Барселона» заверила Араухо и Гави, что их новые контракты летом будут зарегистрированы

Каталонская «Барселона» успокоила своих футболистов, которые начали переживать по поводу будущего. Речь идёт о полузащитнике Гави и защитнике Рональде Араухо. Напомним, на днях суд отклонил регистрацию новых контрактов обоих игроков.

По информации от издания Sport, «Барселона» заверила Араухо и Гави, что их новые контракты летом будут точно зарегистрированы. Руководство сделает всё необходимое, чтобы это осуществилось.

Напомним, сумма отступных в новых контрактах Педри и Араухо составляет по одному миллиону евро. Оба игрока являются основными в команде Хави Эрнандеса, которая лидирует в Ла Лиге с перевесом в 12 очков.