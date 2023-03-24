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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто: «Всегда восхищался Хави»

24 Марта 2023 • 22:05 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе.

С момента назначения легендарного экс-полузащитника на пост рулевого «сине-гранатовых» Роберто стал гораздо чаще отмечаться результативными действиями. Недавно 31-летний футболист продлил с клубом контракт, а в последнем матче против мадридского «Реала» забил гол и помог команде одержать важнейшую победу (2:1).

«Хави был моим кумиром в юные годы, а затем стал для меня хорошим другом и товарищем по команде. Теперь он отличный тренер.

Я всегда был трудолюбивым игроком, и Хави говорит, что меня можно приводить в пример выпускникам нашей академии», – цитирует официальный сайт «Барселоны» Роберто.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхи Роберто
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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