Серхи Роберто: «Всегда восхищался Хави»

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе.

С момента назначения легендарного экс-полузащитника на пост рулевого «сине-гранатовых» Роберто стал гораздо чаще отмечаться результативными действиями. Недавно 31-летний футболист продлил с клубом контракт, а в последнем матче против мадридского «Реала» забил гол и помог команде одержать важнейшую победу (2:1).

«Хави был моим кумиром в юные годы, а затем стал для меня хорошим другом и товарищем по команде. Теперь он отличный тренер.

Я всегда был трудолюбивым игроком, и Хави говорит, что меня можно приводить в пример выпускникам нашей академии», – цитирует официальный сайт «Барселоны» Роберто.