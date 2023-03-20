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Де Йонг высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

20 Марта 2023 • 09:18 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед». Напомним, прошлым летом английский клуб проявлял активный интерес к нидерландскому игроку.

«Перейду ли я летом в «Манчестер Юнайтед»? Нет, не думаю. Конечно, никогда не можешь знать. Но я счастлив в «Барселоне», — цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Действующий контракт де Йонга с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Барселону» 34 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.  За «сине-гранатовых» де Йонг выступает с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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