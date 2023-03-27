«Барселона» уверена, что сможет подписывать игроков летом

Каталонская «Барселона» с оптимизмом смотрит в грядущее летнее трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, в стане «сине-гранатовых» уверены, что команда сможет подписывать новичков в межсезонье, несмотря на финансовые проблемы.

Также руководство уверено в том, что сможет зарегистрировать новые контракты с рядом футболистов. Напомним, недавно суд отказался регистрировать соглашения с Гави, Алехандро Бальде, Рональдом Араухо и Маркосом Алонсо.

Ранее отмечалось, что «Барселона» в летнее трансферное окно будет пытаться подписать минимум четырёх игроков. «Сине-гранатовые» хотят усилить позиции центрального защитника, опорного хавбека, нападающего, а также правого фуллбека.