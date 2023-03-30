Карраско продолжит карьеру либо в «Барселоне», либо в АПЛ

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско вряд ли останется в команде на следующий сезон, несмотря на то, что у бельгийца есть контракт с «матрасниками» до лета 2024 года. По информации от журналиста Давида Медины, футболист с большой долей вероятности сменит клубную прописку.

Новой командой Карраско может стать каталонская «Барселона». Для этого «сине-гранатовые» должны выкупить у «Атлетико» игрока в условиях финансовых проблем. У Янника также есть варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге.

На счету 29-летнего Карраско три гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.