Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Карраско продолжит карьеру либо в «Барселоне», либо в АПЛ

30 Марта 2023 • 09:52 Комментировать
Эльче
...
Барселона
1 9.00 X 5.00 2 1.35
01.04 22:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско вряд ли останется в команде на следующий сезон, несмотря на то, что у бельгийца есть контракт с «матрасниками» до лета 2024 года. По информации от журналиста Давида Медины, футболист с большой долей вероятности сменит клубную прописку.

Новой командой Карраско может стать каталонская «Барселона». Для этого «сине-гранатовые» должны выкупить у «Атлетико» игрока в условиях финансовых проблем. У Янника также есть варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге.

На счету 29-летнего Карраско три гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
10:55 · Англия. Премьер-лига
Мудрик: «Согласен, что у меня был тяжёлый старт, но мне нравится быть под давлением»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет подписать игрока «Барселоны»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Хау хочет видеть в «Ньюкасле» полузащитника «Манчестер Юнайтед»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как относится к Венгеру
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» положил глаз на защитника «Барселоны»
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё заинтересован в Кайседо
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить игрока у «ПСЖ» и «Ливерпуля»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Карраско продолжит карьеру либо в «Барселоне», либо в АПЛ
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на двух звёзд «Челси»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока сборной Англии
08:28 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, что думает об Антонио Конте
07:45 · Англия. Премьер-лига
Эдегор назвал лучшие качества Зинченко
07:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отреагировал на включение Фергюсона в Зал славы 1
07:31 · Англия. Премьер-лига
Адамс: «Месси – единственный игрок, который превосходит Саку» 3
07:07 · Англия. Премьер-лига
Фаны «Арсенала» отпраздновали день рождения Артеты и уход Конте в один день
Все новости
Рекомендуем