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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, в каком случае Месси вернётся в «Барселону»

26 Марта 2023 • 12:23 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону» зависит от решения самого футболиста.

По информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» понимает, что в финансовом плане не сможет бороться с теми клубами, которые хотят пригласить 35-летнего аргентинца. По этой причине Месси сможет вернуться в каталонский клуб только по своему желанию, если будет готов пойти на понижение заработной платы.

В текущем сезоне Месси принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и записал в свой актив 17 голевых передач. Трудовой договор футболиста с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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