Стало известно, в каком случае Месси вернётся в «Барселону»

Переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону» зависит от решения самого футболиста.

По информации Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» понимает, что в финансовом плане не сможет бороться с теми клубами, которые хотят пригласить 35-летнего аргентинца. По этой причине Месси сможет вернуться в каталонский клуб только по своему желанию, если будет готов пойти на понижение заработной платы.

В текущем сезоне Месси принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и записал в свой актив 17 голевых передач. Трудовой договор футболиста с «ПСЖ» истекает предстоящим летом.