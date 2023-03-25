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Чемпионат Италии. Серия А

Юмтити хочет вернуться в «Барселону»

25 Марта 2023 • 12:49 Комментировать
Эльче
...
Барселона
01.04 22:00

Защитник «Лечче» Самуэль Юмтити хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Напомним, сине-гранатовым до сих пор принадлежат права на француза, а за итальянскую команду футболист выступает в аренде.

По информации от издания Sport, Юмтити продолжает верить, что у него ещё есть будущее в «Барселоне». Самуэль хочет вернуться в команду и остаться там, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру Хави Эрнандесу.

Напомним, ранее сообщалось, что Юмтити в следующем сезоне может оказаться в миланском «Интере». «Нерадзурри» якобы понравились выступления француза в нынешней кампании за «Лечче».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Самуэль Юмтити
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ЭЛЬЧЕ БАРСЕЛОНА
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